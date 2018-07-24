95047

FURTO CON SCASSO IN PIENO GIORNO IN VIA VITTORIO EMANUELE

Furto con spaccata in pieno giorno in un negozio compro oro nella centralissima via Vittorio EmanueleDue/tre giovani armati di.una grossa mazza hanno assaltato e infranto una vetrina , e sono fuggiti...

A cura di Redazione Redazione
24 luglio 2018 21:19
FURTO CON SCASSO IN PIENO GIORNO IN VIA VITTORIO EMANUELE -
News
Condividi

Furto con spaccata in pieno giorno in un negozio compro oro nella centralissima via Vittorio Emanuele
Due/tre giovani armati di.una grossa mazza hanno assaltato e infranto una vetrina , e sono fuggiti sotto gli occhi spaventati e meravigliati di decine di passanti

Sul posto stanno indagando i Carabinieri, bottino da quantificare

 

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047