FURTO CON SCASSO IN PIENO GIORNO NELLA CENTRALISSIMA VIA VITTORIO EMANUELE

Furto con spaccata in pieno giorno in un negozio compro oro nella centralissima via Vittorio Emanuele

Due giovani armati di.una grossa mazza hanno assaltato e infranto una vetrina , e sono fuggiti sotto gli occhi spaventati e meravigliati di decine di passanti

Sul posto stanno indagando i Carabinieri, bottino da quantificare

IN AGGIORNAMENTO