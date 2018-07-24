FURTO CON SCASSO IN PIENO GIORNO NELLA CENTRALISSIMA VIA VITTORIO EMANUELE
A cura di Redazione
24 luglio 2018 12:08
Furto con spaccata in pieno giorno in un negozio compro oro nella centralissima via Vittorio Emanuele
Due giovani armati di.una grossa mazza hanno assaltato e infranto una vetrina , e sono fuggiti sotto gli occhi spaventati e meravigliati di decine di passanti
Sul posto stanno indagando i Carabinieri, bottino da quantificare
IN AGGIORNAMENTO