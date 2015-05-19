Furto con scasso in via Sardegna

Rubato il denaro contenuto all'interno delle slot machine presenti in un bar

95047.it FLASH:

Furto la notte scorsa, attorno alle 3, in un bar che si trova nella parte alta di via Sardegna. Ignoti si sono introdotti all’interno e dopo avere disattivato il sistema d’allarme hanno trafugato tra le slot machine rubando il denaro che si trovava all’interno: almeno, un paio di migliaia di euro. I ladri di turno, avrebbero agito perforando la saracinesca con l’ausilio della fiamma ossidrica.