Furto con spaccata ai danni di “Ida”

Rubati diversi capi d’abbigliamento: nessuno ha visto nulla. Eppure, da lì, sono transitate diverse auto al momento del furto

A cura di Anthony Distefano
27 novembre 2015 09:36
95047.it Furto con spaccata all’alba ai danni del negozio di abbigliamento “Ida” che si trova nella zona della Stazione.  La tecnica è sempre la stessa: un’auto lanciata ad alta velocità verso la vetrata e, poi, l’irruzione all’interno dell’attività. Rubati diversi capi d’abbigliamento da uomo per un danno economico che è ancora da quantificare: sul posto, non è stata ritrovata l’auto-ariete con la quale i balordi hanno agito.  Il dato, come sempre, più abominevole è che nonostante dalla strada siano passate diverse auto, nessuno ha allertato le Forze dell’ordine.  Sul fatto, indagano i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione che stanno analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso piazzate sul posto.

 

