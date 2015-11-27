Furto con spaccata ai danni di “Ida”

Rubati diversi capi d’abbigliamento: nessuno ha visto nulla. Eppure, da lì, sono transitate diverse auto al momento del furto

95047.it Furto con spaccata all’alba ai danni del negozio di abbigliamento “Ida” che si trova nella zona della Stazione. La tecnica è sempre la stessa: un’auto lanciata ad alta velocità verso la vetrata e, poi, l’irruzione all’interno dell’attività. Rubati diversi capi d’abbigliamento da uomo per un danno economico che è ancora da quantificare: sul posto, non è stata ritrovata l’auto-ariete con la quale i balordi hanno agito. Il dato, come sempre, più abominevole è che nonostante dalla strada siano passate diverse auto, nessuno ha allertato le Forze dell’ordine. Sul fatto, indagano i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione che stanno analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso piazzate sul posto.