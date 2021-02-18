FURTO DI 16MILA MASCHERINE ALL’OSPEDALE CANNIZZARO, DUE PERSONE DENUNCIATE

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato il trentatreenne B.D. e il trentaquattrenne M.F. per furto aggravato in concorso.Le indagini sono scattate in seguito a un furto perpetrato l...

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato il trentatreenne B.D. e il trentaquattrenne M.F. per furto aggravato in concorso.

Le indagini sono scattate in seguito a un furto perpetrato lo scorso 4 gennaio all’interno dell’Ospedale Cannizzaro, dove i due, dopo aver forzato la porta d’ingresso del reparto di Geriatria, hanno asportato 2000 mascherine del tipo FFP2 e 14.640 mascherine del tipo FFP per un valore complessivo stimato intorno ai 38mila euro.

Decisive per la risoluzione del caso le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno permesso agli investigatori di individuare i due uomini, giunti a bordo di una Fiat 500 L e di Renault Clio, che dopo aver parcato le auto in prossimità del reparto e aver forzato la porta di ingresso, hanno portato via numerosi colli contenenti le mascherine, caricandoli nel bagagliaio delle auto e dileguandosi.

Attraverso un accurato studio dei fotogrammi, gli agenti del commissariato Borgo Ognina sono riusciti a risalire all’identità dei due coinvolti e hanno proceduto a deferirli all’autorità giudiziaria per furto in concorso.