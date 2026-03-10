Furto in un sexy shop a Giarre: spacca il distributore e scappa con soldi e merce, denunciato 21enne

Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Giarre in relazione a un furto avvenuto all’interno di un sexy shop del centro cittadino.

Nella notte, ignoti si sono introdotti nell’esercizio commerciale di via Brancati, danneggiando un distributore automatico e asportando varia merce esposta, oltre a denaro contante presente all’interno dell’apparecchio.

Il bottino complessivo è stato quantificato in circa 200 euro, mentre i danni arrecati alla struttura sono risultati ben più consistenti, per un importo stimato intorno ai mille euro.

A seguito della denuncia sporta dal titolare dell’attività, i militari dell’Arma hanno avviato immediatamente mirati accertamenti che, in breve tempo, hanno consentito di risalire all’autore del furto, un 21enne residente a Giarre, già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri lo hanno, pertanto, subito raggiunto a casa e hanno dato il via a una perquisizione, nel corso della quale hanno recuperato la refurtiva, che è stata riconosciuta senza esitazioni dal proprietario del negozio come quella sottratta durante il furto.

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in esercizio commerciale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.