FURTO IN UN SUPERMERCATO A BIANCAVILLA. BOTTINO 100 EURO: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza il 43enne Vincenzo BAUSO di Adrano, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

A seguito di segnalazione telefonica pervenuta al 112 NUE, i militari di pattuglia sono immediatamente intervenuti nei pressi del supermercato DECÒ di viale Dei Fiori dove hanno bloccato e perquisito l’uomo che, tra la cintura e i pantaloni, nascondeva 4 bottiglie di superalcolici appena rubate all’interno dell’esercizio commerciale.

La refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stata restituita al responsabile del supermercato, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.