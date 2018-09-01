FURTO IN UNA CASA A SAN GREGORIO, ARRESTATI I TRE RESPONSABILI

I Carabinieri delle Stazioni di San Gregorio di Catania e Camporotondo Etneo coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gravina di Catania in esecuzione di una ordinanza di app...

I Carabinieri delle Stazioni di San Gregorio di Catania e Camporotondo Etneo coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gravina di Catania in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania – sezione del GIP, su richiesta della locale Procura della Repubblica hanno tratto in arresto i pregiudicati catanesi Salvatore Centonze, 44 anni, e Antonino Andrea Rubino, di 24, già detenuto agli arresti domiciliari e un 21enne di Camporotondo Etneo.

I predetti, a seguito di mirata attività investigativa da parte della Stazione di San Gregorio di Catania , sono stati ritenuti responsabili del furto commesso in data 10 maggio 2018, presso un’abitazione sita a San Gregorio di Catania in via Macello.

Dopo le formalità di rito il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari mentre i suoi complici sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’A.G..