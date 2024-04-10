FURTO NEL CIMITERO DI VIA BALATELLE: RUBATO IL VASO DI ROSE DALLA TOMBA DEI MIEI GENITORI, PESANTE OLTRE 20 KG

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione:Ieri pomeriggio, mentre mi recavo al cimitero di via Balatelle per dare un po' d'acqua alle piante che abbelliscono la tomba dei miei genitori, ho fat...

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione:

Ieri pomeriggio, mentre mi recavo al cimitero di via Balatelle per dare un po' d'acqua alle piante che abbelliscono la tomba dei miei genitori, ho fatto una scoperta scioccante: una pianta di rose rosse, che era ancora presente fino a domenica mattina, è stata portata via!

La notizia mi ha lasciato senza parole.

Ormai credo che siamo arrivati ben oltre la famosa "frutta"! Vorrei precisare che non si trattava di una piantina da mettere in borsa o nello zaino, bensì di una pianta di oltre 1,5 metri, che con tutto il vaso pesava oltre 20 kg.

Non ho parole per descrivere il mio sgomento e la mia rabbia. Come può qualcuno essere così privo di rispetto verso i luoghi sacri e il dolore altrui?

Non ho fatto foto perché ero e sono troppo amareggiato, addirittura incazzato!

Chiedo a chiunque abbia commesso questo vile gesto di riflettere sul dolore che ha causato a me e a tutte le persone che frequentano questo cimitero. Il cimitero è un luogo sacro, dove si dovrebbe mostrare

ispetto e compassione, non compiere atti di vandalismo e furto.

Grazie per la voce che date a noi cittadini.

Da parte nostra, speriamo che chi commesso tale gesto si renda conto e riporti il vaso al suo posto, e auspichiamo un maggiore controllo per prevenire tali gesti che non dovrebbero accadere in nessun posto, ma specialmente in un luogo sacro e di dolore.

SEGNALAZIONE FIRMATA