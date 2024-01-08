FURTO NOTTURNO AL DISTRIBUTORE: IGNOTI SVUOTANO LA COLONNINA BANCOMAT

Nella notte scorsa, una banda di ladri ha colpito il distributore di carburanti "Cogekat" lungo la Strada Provinciale 160, Ragalna-Nicolosi, in territorio di Belpasso. Utilizzando un furgone come ari...

Nella notte scorsa, una banda di ladri ha colpito il distributore di carburanti "Cogekat" lungo la Strada Provinciale 160, Ragalna-Nicolosi, in territorio di Belpasso.

Utilizzando un furgone come ariete, i malviventi sono riusciti a scardinare la colonnina del distributore e a portarla via, presumibilmente caricandola su un altro mezzo.

Il proprietario del distributore ha fatto la scoperta questa mattina e ha immediatamente allertato i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini.

Le attività investigative comprendono i rilievi sul luogo del furto e l'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del distributore.

Al momento, il valore esatto del bottino è ancora da quantificare.

I Carabinieri hanno inoltre ritrovato poco distante il furgone utilizzato per sradicare la colonnina, che verrà ora analizzato per ottenere eventuali tracce utili alle indagini.