FUTURA STUDIO BRILLA ALLA SICILY CUP: DOPPIO SUCCESSO TRA PREMI E PARTECIPANTI

Straordinario successo per Futura Studio alla Sicily Cup, dove il club ha brillato conquistando numerosi premi e confermando, ancora una volta, la qualità e la passione dei suoi ballerini.Il club si è...

Straordinario successo per Futura Studio alla Sicily Cup, dove il club ha brillato conquistando numerosi premi e confermando, ancora una volta, la qualità e la passione dei suoi ballerini.

Il club si è aggiudicato il prestigioso titolo di Club con il maggior numero di partecipanti, superando centinaia di scuole di danza provenienti da tutta la Sicilia. È la seconda volta che Futura Studio ottiene questo riconoscimento, a testimonianza di un impegno costante e di una crescita continua.

Sul gradino più alto del podio, classificandosi al primo posto, troviamo:

Greta Rapisarda e Francesco Nicolosi

Adele Scorcipino e Matteo Minissale

Martina Caponnetto e Angelo Piana

Greta Rapisarda

Aurora Rubino

Giorgia Di Perna

Miriam Papa

Secondo posto (medaglia d’argento) per:

Rachele Truglio e Diego Minissale

Giorgia Di Perna e Andrea Tricoli

Alice Paternò

Alba Condorelli

Nicole Pappalardo

Maria Teresa Costanzo

Selena Messina

Terzo posto per:

Flavia Rizzo e Giorgio Nicolosi

Rachele Truglio

Carlotta Marici

Ginevra Migliore

Alessandra Di Perna

Alessia Pappalardo

Orgogliose protagoniste nella categoria Open Under 15 - classe Unica sono state Giorgia Di Perna, Adele Scorcipino e Aurora Rubino, che si sono confrontate con ballerine di età e categoria superiore, distinguendosi con un eccellente terzo, quarto e quinto posto. Un risultato che testimonia il loro talento e la loro determinazione.

Oltre alle competizioni di coppia e agli assoli, la manifestazione è stata arricchita da esibizioni emozionanti:

Giada Palumbo ha incantato il pubblico con una performance intensa nella classe A.

Nel settore paralimpico, Emmanuel Aureliano e Maria Teresa Costanzo hanno commosso gli spettatori con un'esibizione di grande valore artistico e umano.

Finali di coppia e assoli:

Futura Studio ha portato in finale ben due coppie:

Aurora Palumbo e Andrea Castelli

Alice Paternò e Christopher Cariola

Numerosi anche gli assoli in finale, tra cui:

Aurora Palumbo, Lucia Cariola, Flavia Rizzo, Alice Miceli, Roberta Guarnera, Clelia Arcidiacono, Ginevra Di Perna, Adele Scorcipino, Martina Caponnetto.

Il bilancio della partecipazione alla Sicily Cup è un chiaro segnale di impegno, passione e lavoro di squadra, che coinvolge ogni ballerino e ogni insegnante di Futura Studio. Un successo che conferma la scuola come uno dei centri di danza più prestigiosi della Sicilia, punto di riferimento per l’eccellenza nel panorama della danza.

PER INFO

FUTURA DANZA

Via Giosuè Carducci, 14 - Paternò

347 255 3921

[email protected]

FUTURA STUDIO BRILLA ALLA SICILY CUP: DOPPIO SUCCESSO TRA PREMI E PARTECIPANTI 1/31 Successivo »