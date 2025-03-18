FUTURA STUDIO DI PATERNO': TRIONFO AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATANIA NELLA DANZA LATINO-AMERICANA

Il talento, la passione e la dedizione portano sempre a risultati straordinari, e la scuola di danza Futura Studio ne è la prova concreta. Situata a Paternò e guidata dalla maestra Francesca Sciurello...

Il talento, la passione e la dedizione portano sempre a risultati straordinari, e la scuola di danza Futura Studio ne è la prova concreta. Situata a Paternò e guidata dalla maestra Francesca Sciurello, Futura Studio si distingue come l'unica scuola della città specializzata esclusivamente in danze latino-americane.

Successi al Campionato Regionale di Catania

La qualità della preparazione offerta dalla scuola ha trovato conferma nel recente campionato regionale di danza, svoltosi a Catania, dove gli allievi della Futura Studio hanno ottenuto risultati straordinari:

Giada Palumbo ha conquistato il primo posto, diventando campionessa regionale 2025 nella categoria 19/34 classe A.

Giorgia Di Perna si è distinta nella 10/12 classe D, raggiungendo un eccellente terzo posto su ben 106 assoli in gara.

Adele Scorciapino ha dimostrato grande talento e determinazione, raggiungendo la finale nella 13/16 classe D.

Carla Cifalinò ha ottenuto una splendida quarta posizione nella Under 21 B.

Mariateresa Costanzo ha raggiunto il podio con un ottimo terzo posto nella Under 21 C.

Aurora Rubino si è classificata settima su 106 atleti, ad un passo dalla finale.

Selena Messina e Claudia Sinatra hanno raggiunto la semifinale, dimostrando grande preparazione.

Questi risultati non sono semplici numeri, ma rappresentano la testimonianza concreta della dedizione, dell'impegno e della professionalità che caratterizzano Futura Studio.

Futura Studio non è solo una scuola di danza, ma un vero e proprio centro di creazione e innovazione nel mondo delle danze latino-americane. Con corsi strutturati per tutte le età e livelli, la scuola offre un ambiente professionale e stimolante, in cui ogni allievo può esprimere al meglio il proprio talento. Dai principianti ai ballerini agonisti, tutti ricevono un'attenzione personalizzata e un percorso di crescita studiato su misura.

Entra a far parte di una realtà vincente

Se la tua passione è la danza e vuoi far parte di un'accademia di eccellenza, Futura Studio Danza a Paternò è la scelta giusta per te. Le iscrizioni sono aperte: non perdere l'occasione di trasformare il tuo talento in puro successo!

Per maggiori informazioni e iscrizioni: ☎ Cell: +39 347 255 3921

Indirizzo: Via Giosuè Carducci 14, Paternò