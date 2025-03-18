95047

FUTURA STUDIO DI PATERNO': TRIONFO AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATANIA NELLA DANZA LATINO-AMERICANA

Il talento, la passione e la dedizione portano sempre a risultati straordinari, e la scuola di danza Futura Studio ne è la prova concreta. Situata a Paternò e guidata dalla maestra Francesca Sciurello...

18 marzo 2025 15:31
Il talento, la passione e la dedizione portano sempre a risultati straordinari, e la scuola di danza Futura Studio ne è la prova concreta. Situata a Paternò e guidata dalla maestra Francesca Sciurello, Futura Studio si distingue come l'unica scuola della città specializzata esclusivamente in danze latino-americane.

Successi al Campionato Regionale di Catania

La qualità della preparazione offerta dalla scuola ha trovato conferma nel recente campionato regionale di danza, svoltosi a Catania, dove gli allievi della Futura Studio hanno ottenuto risultati straordinari:

  • Giada Palumbo ha conquistato il primo posto, diventando campionessa regionale 2025 nella categoria 19/34 classe A.
  • Giorgia Di Perna si è distinta nella 10/12 classe D, raggiungendo un eccellente terzo posto su ben 106 assoli in gara.
  • Adele Scorciapino ha dimostrato grande talento e determinazione, raggiungendo la finale nella 13/16 classe D.
  • Carla Cifalinò ha ottenuto una splendida quarta posizione nella Under 21 B.
  • Mariateresa Costanzo ha raggiunto il podio con un ottimo terzo posto nella Under 21 C.
  • Aurora Rubino si è classificata settima su 106 atleti, ad un passo dalla finale.
  • Selena Messina e Claudia Sinatra hanno raggiunto la semifinale, dimostrando grande preparazione.

Questi risultati non sono semplici numeri, ma rappresentano la testimonianza concreta della dedizione, dell'impegno e della professionalità che caratterizzano Futura Studio.

Futura Studio non è solo una scuola di danza, ma un vero e proprio centro di creazione e innovazione nel mondo delle danze latino-americane. Con corsi strutturati per tutte le età e livelli, la scuola offre un ambiente professionale e stimolante, in cui ogni allievo può esprimere al meglio il proprio talento. Dai principianti ai ballerini agonisti, tutti ricevono un'attenzione personalizzata e un percorso di crescita studiato su misura.

Entra a far parte di una realtà vincente

Se la tua passione è la danza e vuoi far parte di un'accademia di eccellenza, Futura Studio Danza a Paternò è la scelta giusta per te. Le iscrizioni sono aperte: non perdere l'occasione di trasformare il tuo talento in puro successo!

Per maggiori informazioni e iscrizioni: ☎ Cell: +39 347 255 3921
Indirizzo: Via Giosuè Carducci 14, Paternò

