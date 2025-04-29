Futura Studio incanta la pista del Trapani Dance Festival
Un trionfo straordinario per Futura Studio al Trapani Dance Festival, dove i talentuosi ballerini della scuola si sono distinti conquistando numerosi premi, a conferma della qualità, della passione e della dedizione che contraddistinguono questa eccellenza della danza siciliana.
Tra i risultati di maggior rilievo, spiccano le quattro medaglie d'oro conquistate da Giorgia Di Perna, che ha brillato per tecnica e interpretazione, confermando il suo straordinario talento.
A salire sul gradino più alto del podio, conquistando la prima posizione, sono stati:
- Greta Rapisarda
- Rachele Truglio
- Lucia Cariola
- Alessandra Di Perna
- Miriam Papa
- Carla Cifalinò
- Giada Palumbo
Il secondo posto è stato invece conquistato da:
- Aurora Rubino
- Alessia Pappalardo
- Selena Messina
- Ginevra Di Perna
Il risultato complessivo ottenuto al Trapani Dance Festival rappresenta il chiaro riflesso di un lavoro di squadra impeccabile, frutto della costanza, della disciplina e dell’impegno quotidiano di ogni ballerino e di ogni insegnante.
Questo straordinario successo conferma ancora una volta il ruolo di Futura Studio come una delle scuole di danza più prestigiose della Sicilia, un autentico punto di riferimento nel panorama artistico regionale, capace di formare giovani talenti e di portare alto il nome della danza siciliana nelle principali competizioni.