FUTURA STUDIO SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO AL CAMPIONATO REGIONALE FIDS

Questo fine settimana a Messina si sono svolti i campionati regionali di danze latinoamericane, con giovani talentuosi atleti provenienti dalla scuola di danza Futura Studio, diretta dalla maestra Francesca Sciurello.

Tra i protagonisti della competizione, spiccano Giorgia Di Perna e Andrea Tricoli, che si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali nella categoria 12/13 anni classe C. Altri vincitori includono Flavia Rizzo e Andrea Prezzavento, campioni regionali nella classe C della categoria 16/18 anni, e Giada Palumbo, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale nella categoria 17 e oltre classe B.

La scuola Futura Studio ha ottenuto ulteriori successi: in finale anche Martina Caponnetto e Angelo Piana nelle coppie, Flavia Rizzo e Maria Teresa Costanzo, semifinale invece per Aurora Rubino, e Giorgia Di Perna nelle varie categorie di assoli Latin e ad un passo della semifinale Adele Scorciapino e Vittoria Scorciapino confermando l'alto livello di competizione.

Questi risultati testimoniano l'impegno e il talento degli atleti della Futura Studio, sottolineando il ruolo determinante della maestra Francesca Sciurello nella formazione di giovani promesse della danze latino americana a Paternò.