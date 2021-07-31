GAETANO CURRERI IN TERAPIA INTENSIVA DOPO UN INFARTO SUL PALCO IERI SERA

"Sto meglio, ringrazio tutti per i messaggi e per l'affetto dimostratomi": il sollievo per le condizioni di di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, arriva in tarda mattina, dopo ore di paura. Curreri...

"Sto meglio, ringrazio tutti per i messaggi e per l'affetto dimostratomi": il sollievo per le condizioni di di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, arriva in tarda mattina, dopo ore di paura. Curreri è stato colpito da malore durante il concerto di ieri sera a San Benedetto del Tronto, nell'Ascolano. "Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l'infarto e adesso sta bene", è il post sui social del gruppo che fuga ogni dubbio, pubblicato intorno a mezzogiorno.

E Curreri ha anche video-chiamato con la sua manager, rassicurandola di sentirsi bene e aggiungendo che dovrà stare ricoverato almeno 48 ore in osservazione in terapia intensiva.

Il cantante, 69 anni, è ancora ricoverato in terapia intensiva cardiologica: è stato colto da un malore, che ora sappiamo essere stato un infarto, mentre si trovava a San Benedetto del Tronto per una tappa del suo tour estivo.

A un certo punto, mentre stava per eseguire il bis di Piazza Grande dell'amico Lucio Dalla, è svenuto tra le braccia dei membri della band.

Dal palco è poi partito l'appello affinché un medico salisse sul palco, immediatamente accolto dal dottor Mauro Mario Mariani, che stava assistendo allo spettacolo, e da un'altra dottoressa, anche lei tra il pubblico.

Poco dopo, le luci dello show sono state spente mentre il pubblico è stato invitato a lasciare la piazza, per permettere l'ingresso dell'ambulanza del 118

A quel punto lo spettacolo è stato interrotto e Curreri è stato subito trasportato in ospedale.