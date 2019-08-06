GAL ETNA: VINCENZO MACCARRONE RIELETTO PRESIDENTE, IL SINDACO NASO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 5 agosto scorso il CdA del GAL Etna ha eletto il suo nuovo presidente: si tratta di Vincenzo Maccarrone.In realtà quella di Maccarrone è una conferma, considerato che lo stesso era an...

Nella seduta del 5 agosto scorso il CdA del GAL Etna ha eletto il suo nuovo presidente: si tratta di Vincenzo Maccarrone.

In realtà quella di Maccarrone è una conferma, considerato che lo stesso era anche presidente uscente del vecchio Consiglio.

Ad affiancarlo, nella qualità di vice, sarà Gaetano Agliozzo.

Maccarrone, 55 anni, adranita è alla sua ennesima esperienza nella governance del GAL Etna. Da sempre esponente della parte privata, ha ricoperto la carica consigliere e di vice presidente nei precedenti CdA, fino ad assumere quella di presidente a partire dal febbraio 2018.

Si ricorda che i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre Maccarrone ed Agliozzo, eletti dall'ultima assemblea dei soci sono i sindaci Nino Naso (Paternò), Antonio Bonanno (Biancavilla) e Angelo D'Agate (Adrano) nonché per la parte privata Antonio Di Marzo e Maria Teresa Sapia.

Per quanto riguarda i bandi di finanziamento del GAL Etna sono ormai pronti e dovrebbero essere pubblicati a partire dal prossimo autunno.