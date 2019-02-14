GALLARATE: TROPPE FIDANZATE A SAN VALENTINO, 22ENNE TENTA DI RUBARE PROFUMI AL SUPERMERCATO

Nel pomeriggio di ieri S.K., 22enne residente a Gallarate, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallarate. Il giovane è stato sorpreso a rubare all’interno del “Carrefour” di vial...

Nel pomeriggio di ieri S.K., 22enne residente a Gallarate, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallarate. Il giovane è stato sorpreso a rubare all’interno del “Carrefour” di viale Milano.

Ai militari che lo hanno portato in camera di sicurezza ha detto che «stava rubando profumi per fare un regalo di San Valentino alle sue fidanzate».

Il giovane, che questa mattina cantava “questa cella non mi fermerà”, è apparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo, difeso dall’avvocato Ermanno Talamone.

Il giorno prima si era impossessato di prodotti di profumeria ma anche di telefonia e parafarmacia (valore 300 euro) e poi, con un taglierino ed un paio di forbici, aveva tolto le placche anti-taccheggio per evitare di essere scoperto una volta attraversate le barriere posizionate alle casse.

Avvisati dalla vigilanza i Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, lo hanno trattenuto in caserma per tutta la notte.

Questa mattina, giovedì 14 febbraio, è stato processato con rito per direttissima e rimesso in libertà.