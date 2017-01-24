Galleria d'arte moderna intitolata a "Giulio Einaudi"
A cura di Redazione
24 gennaio 2017 08:50
Con delibera di Giunta Comunale del 20 gennaio 2017 è stata approvata la volontà dell’Amministrazione di intitolare la Galleria d'arte moderna sita in Piazza Indipendenza a “Giulio Einaudi” , editore ed intellettuale, nato a Dogliani provincia di Cuneo il 2 gennaio 1912 e morto il 5 aprile 1999: