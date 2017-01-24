95047

Galleria d'arte moderna intitolata a "Giulio Einaudi"

A cura di Redazione Redazione
24 gennaio 2017 08:50
News
Con delibera di Giunta Comunale  del 20 gennaio 2017 è stata approvata la volontà dell’Amministrazione di intitolare la Galleria d'arte moderna sita in Piazza Indipendenza a “Giulio Einaudi” , editore ed intellettuale, nato a Dogliani provincia di Cuneo il 2 gennaio 1912 e morto il 5 aprile 1999:

Giulio Einaudi è già stato insignito della cittadinanza onoraria della città di Paternò per il contributo che con la sua attività ha dato alla promozione del libro e della cultura in Italia, a Paternò ha dato poi il suo personale sostegno nello svolgimento di importanti attività culturali, legando il suo nome all'impegno per la promozione dell’arte e della cultura in ogni sua forma”.

