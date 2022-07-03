GALLIPOLI, DUE TURISTE GIRANO NUDE PER IL CENTRO: IL VIDEO DIVENTA VIRALE

Due turiste sono state filmate mentre rientravano dal mare completamente nude ieri mattina, alle prime ore della giornata, a Gallipoli, in provincia di Lecce.Non sono chiare le motivazioni o le circos...

Non sono chiare le motivazioni o le circostanze della breve passeggiata che, oltre ad attrarre chi poi le ha riprese in video divulgando la scena sui social, ha incuriosito i netturbini impegnati nel loro lavoro. Potrebbero aver partecipato alla consuetudine, da quanto emerge piuttosto diffusa, di fare il bagno nudi di notte o all'alba in una spiaggia nei pressi del centro della cittadina.

Oppure sono state private degli indumenti al momento del ritorno sulla spiaggia dopo il bagno e hanno fatto di necessità virtù.

Che si tratti di una scelta deliberata e provocatoria oppure non dipendente dalla propria volontà, la scena potrebbe rinfocolare alcune polemiche sul cosiddetto turismo caciarone, o cafone o sopra le righe che hanno caratterizzato alcune recenti 'estati' gallipoline tra appartamenti pollaio, affitti in nero e movida molesta.