GALVAGNO: “NON MI DIMETTO, RISPETTO LA COSTITUZIONE E LA MAGISTRATURA”

"C'è chi mi chiede di fare un passo indietro e chi di fare due passi in avanti.

Se domani decidessi di dare seguito alla richiesta di dimissioni finirei per affermare un principio discutibile: quello che un messaggio attraverso canali digitali possa avere più peso della nostra Costituzione.

Stiamo parlando di una indagine che non è ancora conclusa e che dovrà passare da uno o più gradi di giudizio.

Sono molto prudente". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, intervenendo in Parlamento riguardo l'indagine della Procura di Palermo che gli ha notificato un avviso di garanzia per corruzione e peculato.

"Non mi sono mai trovato in una situazione del genere e devo molto misurare qualsiasi genere di intervento - ha aggiunto Galvagno - Rispetto alle dimissioni della mia portavoce (Sabrina De Capitani, anche lei indagata per corruzione, ndr) le auguro di poter dimostrare di avere agito nei confini della legalità.

Ho massimo rispetto degli uffici giudiziari che stanno proseguendo nella loro attività d'indagine".