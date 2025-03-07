GALVAGNO RISPONDE A LO GIUDICE: "CANDIDATO ALLA PRESIDENZA? SCHIFANI STA LAVORANDO BENE

L'endorsment a Gaetano Galvagno arriva da Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud chiama Nord: "In politica non si può escludere nulla e quindi anche l'ipotesi di una candidatura di Galvagno...

L'endorsment a Gaetano Galvagno arriva da Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud chiama Nord: "In politica non si può escludere nulla e quindi anche l'ipotesi di una candidatura di Galvagno a presidente della Regione è possibile, con ScN in coalizione".

Parole al miele quelle rilasciate a Rei Tv da Lo Giudice nei confronti di Galvagno, definito "amico fraterno".

Da Bruxelles, a stretto giro, arriva il commento del presidente dell'Ars: "Per quanto sia lusingato dall'amico Danilo Lo Giudice, Schifani sta lavorando più che bene ed è il naturale candidato a succedere a se stesso.

Nel centrodestra è spesso valsa la regola secondo cui il presidente della Regione uscente è il naturale ricandidato".

E "a maggior ragione questo principio vale per il presidente Schifani, che sta svolgendo un ottimo lavoro e al quale mi lega non soltanto un rapporto politico, ma anche di leale amicizia!".

"I risultati sono sotto gli occhi di tutti: il Pil è in crescita, le entrate fiscali aumentano, la credibilità finanziaria della Regione migliora secondo le valutazioni delle agenzie di rating internazionali e l'occupazione continua a crescere. Proseguire su questa strada è nell'interesse dei cittadini e della Sicilia", chiosa Galvagno.