Gambizzato un 29enne a una settimana dall’uscita dal carcere

Agguato a Librino, ieri sera, intorno alle 20. Un uomo è stato raggiunto e ferito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava in viale Castagnola. La vittima, un 30enne, era uscito da una setti...

Agguato a Librino, ieri sera, intorno alle 20. Un uomo è stato raggiunto e ferito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava in viale Castagnola. La vittima, un 30enne, era uscito da una settimana dal carcere.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sembrerebbe un vero e proprio agguato. L’uomo era appena uscito da casa ed era sceso in strada quando è stato raggiunto dagli spari.

Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Non è in pericolo di vita. I militari della compagnia di Fontanarossa hanno avviato le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e cercare di scoprire l’identità degli autori della sparatoria.