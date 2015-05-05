95047

Gara rifiuti: corsa a due tra Dusty e Ciclat Ravenna

Si sta esaminando la documentazione delle ditte, serviranno almeno due settimane prima di decidere sull’affido

A cura di Anthony Distefano
05 maggio 2015 09:29
95047.it Occorreranno almeno altri quindici giorni prima che la gara del servizio raccolta rifiuti verrà affidata. L’apertura delle buste è avvenuta la settimana scorsa: ma ora, gli uffici sono al lavoro per esaminare la documentazione delle due imprese che si sono aggiudicate il diritto a concorrere all’affidamento. Va corretto, intanto, quanto scritto nel pezzo pubblicato domenica mattina (LEGGI: Gara rifiuti, aperte le buste: corrono due ditte): in realtà, delle tre partecipanti ad essere esclusa è stata - perché è stato ritenuto che non avesse tutti i requisiti necessari - un’Associazione temporanea di imprese. Le due ditte che, invece, si contendono l’appalto sono la Dusty, che è l'impresa che effettua già il servizio su disposizione di un’ordinanza sindacale, e la Ciclatambiente di Ravenna. Il procedimento di gara prevede l’affidamento al massimo ribasso.

Tutta la documentazione è al vaglio del Responsabile disposizione organizzativa relativamente al servizio Ecologia e Ambiente, Mimmo Benfatto. Il rup è Carmelo La Russa. L'affidamento è valido per un anno.

