Gara rifiuti: corsa a due tra Dusty e Ciclat Ravenna

Si sta esaminando la documentazione delle ditte, serviranno almeno due settimane prima di decidere sull’affido

95047.it Occorreranno almeno altri quindici giorni prima che la gara del servizio raccolta rifiuti verrà affidata. L’apertura delle buste è avvenuta la settimana scorsa: ma ora, gli uffici sono al lavoro per esaminare la documentazione delle due imprese che si sono aggiudicate il diritto a concorrere all’affidamento. Va corretto, intanto, quanto scritto nel pezzo pubblicato domenica mattina (LEGGI: Gara rifiuti, aperte le buste: corrono due ditte): in realtà, delle tre partecipanti ad essere esclusa è stata - perché è stato ritenuto che non avesse tutti i requisiti necessari - un’Associazione temporanea di imprese. Le due ditte che, invece, si contendono l’appalto sono la Dusty, che è l'impresa che effettua già il servizio su disposizione di un’ordinanza sindacale, e la Ciclatambiente di Ravenna. Il procedimento di gara prevede l’affidamento al massimo ribasso.

Tutta la documentazione è al vaglio del Responsabile disposizione organizzativa relativamente al servizio Ecologia e Ambiente, Mimmo Benfatto. Il rup è Carmelo La Russa. L'affidamento è valido per un anno.