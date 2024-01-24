GARE TRUCCATE IN SICILIA, ARRESTATO DEPUTATO REGIONALE PD

Imilitari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani hanno notificato la misura degli arresti domiciliari al deputato regionale del Pd, Dario Safina.Nell'ambito della stessa indagine...

Imilitari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani hanno notificato la misura degli arresti domiciliari al deputato regionale del Pd, Dario Safina.

Nell'ambito della stessa indagine è stato notificato il divieto di dimora a Trapani ed Erice al direttore generale e al direttore amministrativo della "Trapani Servizi" spa, ditta che gestisce l'attività di raccolta dei rifiuti in città, e il divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per un anno all'energy manager per la Sicilia di una società che opera nel settore dell'lluminazione pubblica.

Sono indagati di turbativa d'asta e corruzione.

Al centro dell'indagine, coordinata dalla Procura di Trapani, c'è l'attività illecita di dirigenti e collaboratori della municipalizzata "Trapani Servizi spa" che avrebbero truccato i concorsi del 2020 e 2021 per la selezione e designazione del direttore generale della società e per le nomine di un collaboratore esterno e del direttore tecnico.

I due dirigenti indagati, destinatari del divieto di dimora, sono Carlo Maria Baldassare Guarnotta e Giuseppe Ullo.

Al deputato regionale, ex assessore ai lavori pubblici del comune di Trapani, si contesta invece di aver pilotato, quando era in carica in Giunta, la gara di "project financing" per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, informando preventivamente l'imprenditore messinese Valerio Christian, energy manager per la Sicilia di una società nel settore della pubblica illuminazione, delle tempistiche di pubblicazione, dei contenuti e dell'importo di base del bando, consentendo così alla società di ottenere l'aggiudicazione della procedura con la presentazione di una offerta migliore rispetto a quelle dei concorrenti.

Safina, inoltre, avrebbe promesso l'affidamento alla impresa, al di fuori di ogni procedura concorsuale, dei lavori di rifacimento dell'illuminazione degli impianti sportivi "Campo Aula" e "Campo Coni".

In una nota inviata dagli arresti domiciliari il deputato regionale del Pd dice di essere "sereno, con la coscienza tranquilla e fiducioso nell'operato della magistratura".