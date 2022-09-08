GAS E LUCE, CON IL PIANO RISPARMIO OGNI FAMIGLIA PUÒ “RISPARMIARE” FINO A 600 EURO IN BOLLETTA

La stretta governativa sui riscaldamenti vale un risparmio di 178,63 euro sulla bolletta annuale. Se a questo si aggiungono i comportamenti di riduzione dei consumi suggeriti dal piano predisposto dal...

La stretta governativa sui riscaldamenti vale un risparmio di 178,63 euro sulla bolletta annuale. Se a questo si aggiungono i comportamenti di riduzione dei consumi suggeriti dal piano predisposto dal ministero della Transizione ecologica si aggiungono altri 428,75 euro: in totale un risparmio possibile che vale 607,38 euro. A questo sarebbe possibile aggiungere ulteriori 438 euro di risparmi cambiando i vecchi elettrodomestici con nuovi apparecchi con efficienza energetica migliore. A fare i conti è un documento dell'Enea, che ha collaborato alla predisposizione del piano del ministro Roberto Cingolani.

Ecco, voce per voce, il risparmio annuo per famiglia (a prezzi 2022):

1) MISURE AMMINISTRATIVE riscaldamento invernale (riduzione un grado, uno ora al giorno e 15 giorni di accensione): RISPARMIO 178,63 euro

2) COMPORTAMENTI VOLONTARI A COSTO ZERO: RISPARMIO 428,75 euro

- doccia: riduzione da 7 a 5 minuti e di 3 gradi della temperatura 252,23 euro

- abbassare il fuoco dopo l'ebollizione 12,46

- ridurre lavaggi della lavatrice da uno al giorno a uno ogni 2 giorni 52,29

- ridurre lavaggi lavastoviglie da 2 a 1 al giorno 74,69

- staccare spina della lavatrice non in funzione 1,58

- spegnere il frigorifero durante le vacanze 3,42

- impostare il frigorifero a modalità basso consumo per 15 giorni durante le vacanze 2,05

- non lasciare Tv, decoder e dvd in stand by 4,53

- ridurre il tempo di accensione del forno 13,78

- ridurre l'accensione delle lampadine del 13% (un ora al giorno per ogni singola lampadina 11,72

RISPARMIO TOTALE STRETTA RISCALDAMENTI E MISURE VOLONTARIE 607,38 euro