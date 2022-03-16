GASOLIO A USO AGRICOLO AD ACCISA AGEVOLATA, IN SICILIA AVVIATA PIATTAFORMA DIGITALE

Buone notizie per l’assegnazione del gasolio agricolo in Sicilia. La Regione si dota di un nuovo sistema di assegnazione e monitoraggio in tempo reale dei quantitativi di carburante a uso agricolo ero...

Buone notizie per l’assegnazione del gasolio agricolo in Sicilia. La Regione si dota di un nuovo sistema di assegnazione e monitoraggio in tempo reale dei quantitativi di carburante a uso agricolo erogati ad accisa agevolata. Lo annuncia l’ Assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Toni Scilla. Il portale UMA Sicilia, fruibile da domani, si pone come la soluzione applicativa per l’assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata, così come previsto dal Decreto 454/2001 del ministero dell’Economia e dalle vigenti disposizioni regionali.

«Si tratta di un sistema innovativo – spiega l’assessore Scilla – che determinerà l’abbandono di un iter obsoleto e lento. A beneficiarne saranno le aziende agricole, le cooperative, i Consorzi di bonifica e di irrigazione e le imprese agromeccaniche. Il portale è predisposto per l’acquisizione dei dati aziendali dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e consente agli utenti la compilazione delle istanze in pochi click».

La presentazione delle istanze potrà avvenire attraverso Spid o tramite registrazione degli utenti (agricoltori, imprenditori, tecnici abilitati, CAA, ecc.). L’istruttoria, invece, potrà essere effettuata sia dai tecnici degli Ispettorati dell’Agricoltura sia dai tecnici dei Centri assistenza agricola.Durante la compilazione della domanda, verrà calcolato il quantitativo massimo di carburante assegnabile, che varia in base alle macchine e alle attrezzature in dotazione all’azienda, alle colture praticate sulle superfici e, se presenti, agli allevamenti e agli impianti serricoli riscaldati.

Il portale è disponibile in versione ottimizzata per dispositivi Android e iOS. Gli utenti, una volta registrati e ottenuta l’assegnazione, potranno ordinare i carburanti presso i depositi autorizzati alla commercializzazione, visionare lo stato di consegna e la fatturazione. Uma/Carburanti garantisce un monitoraggio in tempo reale dell’assegnato e del prelevato.