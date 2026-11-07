Gasolio, da domani rischio aumenti alla pompa: finisce lo sconto sulle accise

Da domenica 8 novembre il diesel potrebbe costare quasi 5 centesimi in più al litro. Nessuna proroga pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Nuovi possibili rincari in arrivo per gli automobilisti. Da domani, domenica 8 novembre, il prezzo del gasolio potrebbe aumentare a causa della scadenza dello sconto sulle accise introdotto dal Governo lo scorso 28 ottobre.

Il provvedimento aveva previsto una riduzione delle imposte sul diesel pari a circa 4,9 centesimi al litro, IVA compresa, consentendo agli automobilisti di risparmiare qualcosa sul costo del rifornimento. La misura scade oggi, sabato 7 novembre, e al momento non risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale alcuna proroga.

Se non arriveranno nuovi interventi, il prezzo del gasolio potrebbe quindi salire già da domani. Per gli automobilisti questo significherebbe una spesa aggiuntiva di circa 2,45 euro per un pieno da 50 litri, mentre per un rifornimento da 60 litri l'aumento potrebbe sfiorare i 3 euro.

Lo sconto era stato finanziato attraverso 38,7 milioni di euro provenienti dalle maggiori entrate IVA registrate nel mese di settembre 2026. La riduzione era stata introdotta per contenere gli effetti dei rincari dei carburanti, ma aveva una durata limitata.

La possibile risalita dei prezzi interessa anche la Sicilia e i numerosi automobilisti che utilizzano quotidianamente il diesel per raggiungere il posto di lavoro o per gli spostamenti familiari.

Da domenica, quindi, fare il pieno potrebbe costare di più. L'aumento effettivo dipenderà comunque dai prezzi applicati dai singoli distributori, mentre resta da capire se il Governo deciderà di intervenire con una nuova proroga per evitare ulteriori rincari.