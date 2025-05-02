GATTO TROVATO MORTO A PATERNÒ IN VIA NAZARIO SAURO: ABBANDONATO IN UN SACCO

Paternò, 2 Maggio 2025 – Un episodio di grave insensibilità ha colpito la comunità di Paternò.Nella giornata di ieri, in via Nazario Sauro, all’incrocio con via Emanuele Bellia, è stato rinvenuto il c...

Paternò, 2 Maggio 2025 – Un episodio di grave insensibilità ha colpito la comunità di Paternò.

Nella giornata di ieri, in via Nazario Sauro, all’incrocio con via Emanuele Bellia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un gatto, gettato senza pietà all’interno di un sacco e abbandonato sul marciapiede, sotto un albero.

La segnalazione è giunta da un nostro lettore, visibilmente scosso dalla scena e dall’atroce destino riservato a questo piccolo essere innocente. Le immagini, scattate sul posto, testimoniano un atto di assoluta mancanza di rispetto per la vita animale.

Al momento, le cause della morte del gatto non sono ancora chiare.

Non si esclude l’ipotesi di avvelenamento, violenza o altri tipi di maltrattamenti. Appare invece improbabile che si tratti di un investimento stradale: risulta difficile pensare che, dopo un incidente, qualcuno abbia raccolto l’animale per poi chiuderlo in un sacco e abbandonarlo in quel modo.

Purtroppo, episodi come questo non sono isolati. Riflettono una realtà drammatica che continua ad affliggere molte comunità. È fondamentale che la cittadinanza si mobiliti per segnalare, denunciare e non restare in silenzio di fronte a simili atrocità.

Invitiamo chiunque abbia visto o sappia qualcosa a rivolgersi alle autorità competenti. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza.