GB, È MORTO IL PRINCIPE FILIPPO
E' morto al Castello di Windsor il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II. Aveva 99 anni.Lo ha annunciato una nota di Buckingham Palace in cui la regina esprime "profonda tristezza" per l...
A cura di Redazione
09 aprile 2021 13:27
E' morto al Castello di Windsor il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II. Aveva 99 anni.
Lo ha annunciato una nota di Buckingham Palace in cui la regina esprime "profonda tristezza" per la perdita "dell' amato marito".
Al fianco di Elisabetta da quasi 73 anni, il duca di Edimburgo era stato dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra per una imprecisata infezione e per problemi di cuore.