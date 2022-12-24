GDF CATANIA: INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI NEL TERRITORIO. MULTE ANCHE A CHI NON SI È FERMATO ALL’ALT.

Nel corso dei recenti servizi di intensificazione del controllo economico del territorio esperiti in alcune aree o quartieri del capoluogo etneo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Fi...

Nel corso dei recenti servizi di intensificazione del controllo economico del territorio esperiti in alcune aree o quartieri del capoluogo etneo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sottoposto a controllo, in zona Picanello-Ognina e in zona Acquicella Porto, 116 veicoli e 168 persone, elevando 24 verbali di accertamento e contestazione al Codice della Strada per un valore complessivo a titolo di sanzione amministrativa di euro 6.200 circa, con sequestro di 2 scooter e 1 autoveicolo per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

In finanzieri etnei hanno elevato diversi verbali di accertamento al Codice della Strada per l’omessa revisione periodica del veicolo, per guida senza patente o con patente diversa da quella prevista per la guida dei veicoli alla guida dei quali i trasgressori si trovavano al momento del controllo. I militari della Compagnia P.I. Catania e della Compagnia di Riposto, hanno provveduto, altresì, a rintracciare una persona che, alla guida di uno degli scooter poi sottoposti a sequestro, non si era fermato all’alt di polizia, proseguendo a tutta velocità la propria corsa eludendo solo temporaneamente il controllo dei finanzieri.

Infatti non sono bastate le scarse condizioni di visibilità e la velocità tenuta dal trasgressore a favorirne la fuga poiché i finanzieri, dopo aver rilevato il numero di targa del mezzo, hanno identificato il responsabile accertando nei propri confronti oltre al mancato arresto all’alt di polizia, la guida del mezzo senza patente, l’omessa revisione del motoveicolo e l’assenza della copertura assicurativa di danni a terzi.

Nei pressi di Piazza Europa, i baschi verdi hanno sottoposto a sequestro penale 47 capi di abbigliamento e accessori di moda recanti marchi contraffatti, mentre in via San Giuliano 115 dvd e 287 cd realizzati in violazione dei diritti di autore, segnalando le violazioni alla competente Autorità giudiziaria.

Inoltre gli stessi militari della Compagnia della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Catania sottoponevano a controllo, in località “Primosole” lungo la SS.114 – Orientale Sicula, un’autovettura station wagon condotta da un cittadino catanese nel cui vano bagagliaio erano presenti 3 vasche contenenti 75 kg “pesce spada” e 40 kg “tonno alletterato” al di sotto delle misure consentite per la pesca.

Il pescato è stato sottoposto a sequestro amministrativo e, previo controllo di un medico veterinario dell’ASP di Catania, parte del pescato ritenuto idoneo al consumo umano è stato devoluto in beneficenza a un ente caritatevole.

Il responsabile della violazione di cui all’art. 10 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 4/2012 che, tra l’altro, istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi del successivo art. 11 per un a somma superiore a 9 mila euro.

Le attività svolte dai militari del Comando Provinciale di Catania evidenziano la costante attenzione e sensibilità dei militari alle esigenze di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e del rispetto della legalità in tutte le aree della città metropolitana, anche in occasione delle festività natalizie, e si colloca nel più ampio quadro delle attività di prevenzione poste in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania volte al controllo anche economico del territorio ed alla repressione dei traffici illeciti in genere.