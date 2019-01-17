GDF CATANIA SEQUESTRA BENI PER 10 MILIONI, SOSPESE 4 SOCIETÀ

Su delega della Procura distrettuale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale etneo nei confronti di 11 soggetti...

Su delega della Procura distrettuale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale etneo nei confronti di 11 soggetti (una delle quali in carcere e 10 destinatarie di misure interdittive) in quanto responsabili, a vario titolo, di bancarotte fraudolente (patrimoniali e documentali) e reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) nonché dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio anche quali reati presupposti per la responsabilità amministrativa delle società e degli enti coinvolti (D.Lgs. 231/2001).







Al contempo, sono in corso sequestri per equivalente del profitto illecito per oltre 10 milioni di euro e l’interdizione dell’esercizio dell’attività d’impresa per la durata di un anno nei confronti di 4 società commerciali nazionali e croate.

Tra le persone destinatarie delle misure cautelari, due professionisti catanesi e nove imprenditori, alcuni dei quali già noti alle cronache giudiziarie.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore, Dott. Carmelo Zuccaro.