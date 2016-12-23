GdF, controlli al porto di Catania Sequestrate 15 tonnellate di ketchup
Quindici tonnellate di ketchup proveniente dalla Turchia illecitamente contrassegnato come italiano sono state sequestrate nel porto di Catania dalla Guardia di finanza e da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il prodotto era in 3.000 fusti da 5 kg con la dicitura 'senza glutine' già pronti per la vendita all'ingrosso ma erano sprovvisti delle indicazioni di legge sulla qualità e origine del prodotto e riportavano immagini, come la 'Trinacria' e la Sicilia, tali da indurre il consumatore a credere che il prodotto fosse made in Italy. I fusti avevano i dati identificativi della società importatrice, un supermercato di Biancavilla, il cui rappresentante legale è stato denunciato per il commercio di prodotti industriali con segni di origine mendaci. La Procura della Repubblica etnea ha convalidato il sequestro ed ordinato, a spese dell'importatore, ai fini della loro restituzione e la regolarizzazione dei prodotti alimentari alle vigenti norme a tutela del consumatore e del mercato.
(ANSA)