GELA, ABUSA DI UNA 25ENNE DISABILE: ARRESTATO
C. V., 49enne di Niscemi, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 25 anni, affetta da problemi psico-fisici. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della procura di Gela.
Secondo quanto ricostruito, la ragazza sarebbe stata condotta dall'uomo in un garage di proprietà di quest'ultimo e violentata.
Le indagini, coordinate dalle Procura di Gela, sono state svolte dal commissariato di Niscemi al quale la donna, accompagnata dai genitori, si è rivolta per denunciare l'accaduto.