Gela, autobus pieni di studenti: autisti non rispettano i riposi, scattano le multe
La Polizia Stradale ha riscontrato gravi irregolarità nei tempi di riposo degli autisti. Segnalata anche l'azienda all'Ispettorato del lavoro e alla Motorizzazione.
GELA (CALTANISSETTA) – Controlli della Polizia Stradale su due autobus che trasportavano alcune classi di studenti. Gli agenti del distaccamento di Gela hanno fermato i mezzi per effettuare una serie di verifiche sulla sicurezza del trasporto e sul rispetto delle norme previste dal Codice della strada.
Durante i controlli, i poliziotti hanno esaminato i dati registrati dai tachigrafi, gli strumenti che permettono di verificare i tempi di guida e di riposo degli autisti.
Dagli accertamenti sono emerse gravi irregolarità nel rispetto dei tempi di riposo dei conducenti, una violazione particolarmente importante quando si tratta di mezzi utilizzati per il trasporto di passeggeri, soprattutto studenti.
Al termine delle verifiche, la Polizia Stradale ha elevato sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro nei confronti della società che gestisce gli autobus. Per gli autisti è scattata anche la decurtazione complessiva di 15 punti dalle patenti di guida.
Le irregolarità riscontrate sono state inoltre segnalate all'Ispettorato territoriale del lavoro e alla Motorizzazione civile, che procederanno con gli accertamenti di rispettiva competenza, anche per verificare i requisiti dell'azienda di trasporto.
L'intervento rientra nelle attività di controllo della Polizia Stradale finalizzate a garantire la sicurezza dei passeggeri e a verificare il rispetto delle regole da parte delle aziende e dei conducenti, con particolare attenzione ai mezzi che trasportano studenti.