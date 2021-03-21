GELA: CAGNOLINO IMPICCATO DA TRE RAGAZZI, MUORE DOPO DUE GIORNI DI AGONIA

Un cucciolo di cane è morto dopo che, due giorni fa, era stato salvato da un tentativo di impiccagione. Tre ragazzini lo avevano appeso a un cartellone della stazione ferroviaria di Gela.A notare quan...

Un cucciolo di cane è morto dopo che, due giorni fa, era stato salvato da un tentativo di impiccagione. Tre ragazzini lo avevano appeso a un cartellone della stazione ferroviaria di Gela.

A notare quanto stava accadendo una donna che si trovava sul balcone e ha cominciato a urlare contro i tre ragazzi che si sono immediatamente dati alla fuga. Avrebbero tentato di impiccare il cane utilizzando una corda trovata in un capannone abbandonato, nei pressi della stazione ferroviaria.

A prendersi cura dell'animale erano stati i volontari dell'associazione "Vita Randagia Onlus". Il cucciolo, in seguito al salvataggio, sarebbe morto per le conseguenze di una malattia infettiva. Il violento episodio ha suscitato rabbia e sdegno nei social. (ANSA).