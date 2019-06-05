GELA: ESPLODE UNA BOMBOLA DI GAS AL MERCATINO - SALE IL BILANCIO, 20 FERITI

AGGIORNAMENTOE' salito a 20, secondo un bilancio diffuso dai vigili del fuoco, il numero dei feriti medicati dopo l'esplosione di una bombola avvenuta in un furgone del mercatino giornaliero di via Ma...

E' salito a 20, secondo un bilancio diffuso dai vigili del fuoco, il numero dei feriti medicati dopo l'esplosione di una bombola avvenuta in un furgone del mercatino giornaliero di via Madonna del Rosario a Gela, attrezzato per la vendita di polli allo spiedo.

Le fiamme avrebbero causato ustioni sul 60% del corpo a due delle tre persone che lavoravano sul camioncino mentre la ragazza che operava con loro, oltre ad avere riportato estese bruciature avrebbe perso l'uso di un occhio colpito da una scheggia dopo lo scoppio.

https://www.facebook.com/1475895892734964/videos/421269231938146/

Ecco il video pubblicato dalla pagina Facebook Noi Giovani Gelesi del furgone esploso oggi al mercato rionale di Gela in via Madonna del Rosario a cusa di una fuga di gas dalla bombola che si trovava a bordo.

Ci sarebbero sette feriti, di cui due in gravissime condizioni.

Almeno sette persone sono rimaste ferite, due in maniera grave, in seguito all'esplosione di una bombola di gas in una rivendita di polli allo spiedo allestita su un furgone nel mercatino che si svolge settimanalmente a Gela in via Madonna del Rosario, nei pressi della stazione centrale.

Tre persone, tra cui una donna, che erano sul furgone sono stati investiti in pieno dall'esplosione, numerosi avventori sono rimasti gravemente ustionati.

Due feriti sono stati trasferiti in elisoccorso a Palermo e Catania. La bombola di gas sarebbe esplosa dopo avere preso fuoco, per cause ancora in fase di accertamento.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, un'ora in cui il mercatino era particolarmente affollato.

Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto diverse persone fuggire con gli abiti in fiamme, prima di essere soccorse.

Fino ad ora il bilancio ufficiale è di sette feriti, cinque dei quali ricoverati in ospedale a Gela, ma potrebbe essere destinato ad aumentare.