GENITORI AGGREDISCONO DUE MAESTRE A CATANIA, UNA FINISCE IN OSPEDALE

Due maestre dell'Istituto comprensivo statale Francesco Petrarca di Catania sono state aggredite ieri a Catania e una delle docenti è finita in ospedale.

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, già ieri ha chiamato il dirigente scolastico Giuseppe Sebastian Adonia "e attraverso lui - dice - ho manifestato la mia solidarietà e vicinanza alle docenti".

Ad aggredire le insegnanti sarebbero stati i genitori di un'alunna.

"Dal 2024 - aggiunge Pierro - sono operative le nuove misure a contrasto della violenza contro il personale scolastico fortemente volute dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in seguito all'allarmante aumento di episodi di violenza a danno di insegnanti e del personale scolastico, accaduti nelle scuole anche durante lo svolgimento delle lezioni.

Una riforma che inasprisce le pene per tali tipi di aggressioni. Seguiremo da vicino e con attenzione lo svolgimento delle indagini" condotte dai carabinieri.