95047

GENOVA. BIMBO DI 3 MESI PICCHIATO DAL PADRE MENTRE È IN BRACCIO ALLA MAMMA, RICOVERATO CON LESIONI AL CRANIO

Un neonato di soli tre mesi è stato ricoverato d'urgenza con lesioni al cranio all'ospedale Gaslini di Genova per le botte ricevute dal padre durante una lite la notte scorsa con la madre in una piazz...

A cura di Redazione Redazione
23 luglio 2024 08:04
GENOVA. BIMBO DI 3 MESI PICCHIATO DAL PADRE MENTRE È IN BRACCIO ALLA MAMMA, RICOVERATO CON LESIONI AL CRANIO -
News
Condividi

Un neonato di soli tre mesi è stato ricoverato d'urgenza con lesioni al cranio all'ospedale Gaslini di Genova per le botte ricevute dal padre durante una lite la notte scorsa con la madre in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova.

Ferita anche la donna nel tentativo di difendere il piccolo.

Stavano passeggiando: il padre 26enne ha iniziato a colpire il piccolo e la madre che lo teneva in braccio. Alcune persone e i carabinieri hanno prestato le prime cure.

Disposto il trasferimento del bambino al Gaslini, e della madre per ferite al volto e agli arti.

L'uomo è stato fermato dai carabinieri, la magistratura segue il caso.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047