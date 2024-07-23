GENOVA. BIMBO DI 3 MESI PICCHIATO DAL PADRE MENTRE È IN BRACCIO ALLA MAMMA, RICOVERATO CON LESIONI AL CRANIO

Un neonato di soli tre mesi è stato ricoverato d'urgenza con lesioni al cranio all'ospedale Gaslini di Genova per le botte ricevute dal padre durante una lite la notte scorsa con la madre in una piazz...

Un neonato di soli tre mesi è stato ricoverato d'urgenza con lesioni al cranio all'ospedale Gaslini di Genova per le botte ricevute dal padre durante una lite la notte scorsa con la madre in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova.

Ferita anche la donna nel tentativo di difendere il piccolo.

Stavano passeggiando: il padre 26enne ha iniziato a colpire il piccolo e la madre che lo teneva in braccio. Alcune persone e i carabinieri hanno prestato le prime cure.

Disposto il trasferimento del bambino al Gaslini, e della madre per ferite al volto e agli arti.

L'uomo è stato fermato dai carabinieri, la magistratura segue il caso.