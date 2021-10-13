GENOVA, CAMION RIMANE IN BILICO SU UN BANCHINA RISCHIANDO DI CADERE IN MARE
A cura di Redazione
13 ottobre 2021 10:35
Spettacolare incidente per fortuna senza nessuna conseguenza, ieri pomeriggio , 11 Ottobre 2021 nel porto di Genova al terminal San Giorgio.
Un camion è scivolato all'indietro fino alla banchina, rimanendo in bilico con la parte posteriore del rimorchio rischiando di cadere in mare.
Ancora da chiarire cosa abbia portato ad una situazione del genere, se la causa sia un malore o una distrazione durante la manovra.
Fortunatamente non si registrano feriti.
Foto: telenord.it