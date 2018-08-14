GENOVA: CROLLA PONTE MORANDI SULLA A10. IL DIRETTORE DEL 118: “CI SONO DECINE DI MORTI” (Oltre 95047)

È crollato all’improvviso, attorno a mezzogiorno. Sono venuti giù 100 metri del ponte Morandi, che corre sulla A10 a Genova, nella zona di Sampierdarena. Secondo il direttore del 118 del capoluogo lig...

È crollato all’improvviso, attorno a mezzogiorno. Sono venuti giù 100 metri del ponte Morandi, che corre sulla A10 a Genova, nella zona di Sampierdarena. Secondo il direttore del 118 del capoluogo ligure “ci sono decine di morti”. Secondo i vigili del fuoco, sotto le macerie ci sono infatti una ventina di mezzi e si segnalanofughe di gas. Tutti i mezzi di soccorso disponibili sono accorsi sul posto e anche le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane, sono state attivate dai vigili per intervenire. In arrivo anche squadre di soccorritori dal Piemonte.

“Ipotesi cedimento strutturale” – A causare il cedimento strutturaledel viadotto, che ha un’altezza di quasi 50 metri sull’autostrada A10 e attraversa la Val Polcevera, potrebbe essere stato il violento nubifragioche ha colpito il capoluogo ligure questa mattina. Momenti di panicoin autostrada nel tratto prima del crollo tra gli automobilisti rimasti bloccati sulla carreggiata. Il tratto autostradale è completamente bloccato.