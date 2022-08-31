GENOVA. SESSANTENNE IN SCOOTER NUDO IN AUTOSTRADA: "STO ANDANDO IN SPIAGGIA"
Viaggiava in A10 tra Genova e Savona, indossando solo il casco e una canottiera arrotolata. La Polizia stradale di Sampierdarena ha dovuto bloccare ieri un sessantenne sulla tratta autostradale, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni.
Una volta fermato, l'uomo ha riferito alla pattuglia che stava "solo" raggiungendo una spiaggia per nudisti. Ora dovrà pagare una multa, spiega la polizia, "per aver messo in bella mostra le parti intime, trascurando peraltro le più elementari regole della guida sicura".
Solo alcune settimane fa era stata multata una donna che viaggiava con i pattini in autostrada.