GERMANIA, AL BANCO ALIMENTARE ARRIVA IN DONO UNA SCATOLA CON 14 CHILI DI COCAINA

Quattordici kg di cocaina, per un valore di circa 500mila euro, sono stati trovati in una scatola di banane mandata in dono al banco alimentare tedesco Tafel, nella città di Attendorn, nel Nordreno-Vestfalia.

Lo riporta Dpa.

La cocaina si trovava in diversi pacchetti di plastica, al di sotto di un primo strato di banane, ed è stata scoperta dai lavoratori del banco. La scatola sarebbe arrivata dalla filiale di una locale catena di supermercati.

La polizia dichiara di essere all'inizio delle indagini, ma di ritenere che ci sia stato un qualche "errore nella consegna". Da capire, ovviamente, è quando e da parte di chi.