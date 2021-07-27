95047

GERMANIA, ESPLOSIONE ALLA BAYER DI LEVERKUSEN. "STATE IN CASA E CHIUDETE LE FINESTRE"

FLASHForte esplosione nello stabilimento chimico della Bayer a Leverkusen, in Germania. Lo riferiscono i media tedeschi.Le cause per il momento sono ignote, ma è stata diramata l’allerta alla popolazi...

A cura di Redazione Redazione
27 luglio 2021 11:38
GERMANIA, ESPLOSIONE ALLA BAYER DI LEVERKUSEN. "STATE IN CASA E CHIUDETE LE FINESTRE" -
News
Condividi

FLASH

Forte esplosione nello stabilimento chimico della Bayer a Leverkusen, in Germania. Lo riferiscono i media tedeschi.

Le cause per il momento sono ignote, ma è stata diramata l’allerta alla popolazione, a cui è stato raccomandato di chiudere subito porte e finestre.

La protezione civile ha classificato l’evento come “altamente pericoloso

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047