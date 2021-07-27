GERMANIA, ESPLOSIONE ALLA BAYER DI LEVERKUSEN. "STATE IN CASA E CHIUDETE LE FINESTRE"
A cura di Redazione
27 luglio 2021 11:38
FLASH
Forte esplosione nello stabilimento chimico della Bayer a Leverkusen, in Germania. Lo riferiscono i media tedeschi.
Le cause per il momento sono ignote, ma è stata diramata l’allerta alla popolazione, a cui è stato raccomandato di chiudere subito porte e finestre.
La protezione civile ha classificato l’evento come “altamente pericoloso