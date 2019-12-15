GERMANIA: INARRESTABILE TAEKWONDO MARLETTA,ASIA MARLETTA CAMPIONESSA INTERNAZIONALE 2019

Si sono svolti a a Stoccarda, in Germania il Campionato Internazionale denominato “International Park Cup 2019”,presenti 135 squadre ,705 atleti provenienti da 25 nazioni;Asia Marletta,10 anni appena,...

Asia Marletta,10 anni appena, del Centro sportivo Taekwondo Marletta di Paternó, figlia del Maestro Tony Marletta conquista la medaglia d’oro, Asia ai quarti incontra l’atleta tedesca Sofia Karra vincendo per superiorità con un netto 56 a 2 al primo round per K.O, in semifinale si batte contro Tarja Schneider anche lei tedesca concludendo anche questo incontro per K.O 53 a 2,nell’ultimo combattimento la giovane atleta paternese si trova ad affrontare la Belga Cassandra Moors che è stata surclassata dalla talentosa paternese Asia Marletta con un risultato schiacciante 38 a 8,K.O anche per la finale.

“Dimostriamo al mondo dello sport che il nostro Taekwondo è una grande realtà sportiva in crescita,abbiamo appena festeggiato l’ennesimo Oro Europeo del nostro Grasso,il quinto in un anno,neanche il tempo di realizzarlo e siamo già con l’ennesima importante medaglia d’oro al collo,la nostra fabbrica di campione ha un cuore pulsante è viva,pronta a dare ancora molto di più,ringrazio tutti i nostri sostenitori paternesi e non,grazie a tutti per la fiducia nel nostro potenziale”