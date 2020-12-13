GERMANIA: LOCKDOWN TOTALE, DAL 16 DICEMBRE AL 10 GENNAIO CHIUDONO NEGOZI E SCUOLE.

La Germania pianifica di chiudere la maggior parte dei negozi a partire da mercoledì fino al 10 gennaio, come parte dell'inasprimento delle restrizioni per fermare l'avanzata del Covid-19. È quanto si...

La Germania pianifica di chiudere la maggior parte dei negozi a partire da mercoledì fino al 10 gennaio, come parte dell'inasprimento delle restrizioni per fermare l'avanzata del Covid-19. È quanto si legge nella bozza della proposta del governo, visionata da Reuters e preparata alla vigilia dell'incontro oggi della cancelliera Angela Merkel e i rappresentanti dei Laender incentrato proprio sulle nuove misure anti-Covid.

Secondo il progetto, sarà permesso di rimanere aperti solo a negozi essenziali, come supermercati, farmacie e banche. Le anticipazioni confermano quanto già uscito sulla Bild che definisce quello di oggi "il vertice più importante sul coronavirus": fino al 10 gennaio verranno chiuse scuole e asili e chiesto alle aziende lo smartworking o la chiusura delle attività.

La Germania è stata in lockdown parziale per sei settimane, con bar e ristoranti chiusi, mentre scuole e negozi sono rimasti aperti. Alcune regioni hanno già imposto misure più severe sulla scia dell'incremento dei contagi.

Il capo del governo della Baviera, Markus Soeder, è invece orientato ad anticipare il confinamento da subito: "Dobbiamo assolutamente prendere le misure necessarie prima della meta' della settimana", ha detto Soeder a 'Bild'. Il bavarese ha esortato gli altri Laender a "guardare il quadro generale invece di infinite piccole cose".

In Germania lieve calo di contagi e dei decessi per il Covid-19 ma i dati restano molto alti con 28.438 nuovi casi e 496 morti in 24 ore. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagiati è arrivato a 1.300.516, con 21.466 morti