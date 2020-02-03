GERMANIA, MORFINA A 5 NEONATI PREMATURI. ARRESTATA INFERMIERA

Orrore in Germania per il sospetto che un'infermiera abbia somministrato morfina a 5 neonati prematuri in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg.I piccoli prematuri hanno rischiato di morire per p...

Orrore in Germania per il sospetto che un'infermiera abbia somministrato morfina a 5 neonati prematuri in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg.

I piccoli prematuri hanno rischiato di morire per problemi respiratori, e sono stati salvati dal pronto intervento del personale ospedaliero. In seguito le analisi hanno evidenziato la presenza di morfina nelle urine dei piccoli.

Dietro segnalazione della stessa clinica universitaria la polizia ha perquisito la struttura e trovato una siringa, con latte materno mischiato a morfina, nell'armadietto della sospetta, si legge sul'edizione online di Focus Familie. La donna è stata sottoposta a una misura di custodia cautelare in carcere, secondo quanto hanno reso noto gli inquirenti in una conferenza stampa.

Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la donna al gesto.

La donna nega le accuse dei reati di omicidio doloso e lesioni gravi. I fatti risalgono al 20 dicembre scorso, quando i cinque neonati hanno manifestato, tutti nelle stesse ore, i problemi respiratori. Subito il personale ospedaliero ha pensato ad una infezione, ma poi le analisi sui piccoli hanno rilevato la terribile verità.

L'infermiera è stata arrestata come misura precauzionale, hanno spiegato in conferenza stampa gli inquirenti, perché alla luce della gravità delle accuse sussiste il periodo di fuga.