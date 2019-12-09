GERMANIA: TAEKWONDO MARLETTA,ANTONIO GRASSO CAMPIONE D’EUROPA 2019.

Antonio a 10 anni sale sul gradino più alto del podio continentale per la terza volta consecutiva.Davvero un'emozione d'oro. Antonio Grasso insieme al suo Maestro Tony Marletta conquista il titolo con...

Davvero un'emozione d'oro. Antonio Grasso insieme al suo Maestro Tony Marletta conquista il titolo continentale nei -27 kg ai Campionati Europei che si sono svolti il 7 e l’8 Dicembre in Germania precisamente a Sindelfingen.

Riconferma il titolo europeo vinto in Spagna esattamente un anno fa e a Giugno in Bulgaria.

Il nostro campione tricolore ha sconfitto nelle fasi eliminatorie il belga Bram Peeters per 38 a 4 vincendo per Gap point (vantaggio di 20 punti,ndr),ai quarti di finale l’ucraino Kostantiantyn Tuzkov per 53 a 20,anche questo per superiorità,in semifinale si scontra con il Turco Berkai Can Ozutok battendolo per Gap point,con un vantaggio smisurato di trentasette punti, 57 a 20.

In finale, nella serata, Antonio Grasso affronta il Bielorusso Aleh Natsiatkou,in un incontro tiratissimo e di altissimo tasso tecnico tattico, il paternese ha avuto meglio conquistando il titolo europeo con un punteggio di 61 a 55.

Grasso,a soli 10 anni è al terzo titolo continentale consecutivo.

Rachele Befumo,10 anni, categoria -27 kg vince i quarti di finale contro la croata Dora Samarzija 46 a 3 per Gap point,la semifinale contro la tedesca Khlifi Yasmin 62 a 29,gap point,fermandosi poi in finale.Rachele diventa vice campionessa d’Europa 2019.

Bronzo per Giovanni Maugeri,Eleana Marletta e Simone Ciccia rispettivamente 6, 7, e 6 anni, che conquistano il bronzo nella competizione continentale tedesca.

Sono così cinque le medaglie conquistate al Campionato d’Europa dedicato ai Bambini,

1 oro,1 argento e 3 medaglie di bronzo.

“Rispondiamo sempre con i fatti,nello sport sono i risultati sportivi a determinare le capacità oggettive di atleti e tecnici,la macchina che abbiamo creato sforna campioni a livello continentale in quantità smisurata,siamo ancora all’inizio di questo percorso.Siamo sempre in cerca di talenti da trasformare in campioni per fargli vivere da protagonisti il nostro Taekwondo.

Grasso insieme agli altri nostri atleti rappresenta uno dei nostri fiori all’occhiello.

Confermando il livello smisurato di risultati della nostra giovane società, che vanta 13 medaglie vinte ai Campionati europei in un solo anno,5 medaglie d’oro, 3 Argento e 5 Bronzo, oltre al titolo di migliore squadra d’Europa Kids ottenuto in Spagna.

Orgogliosi di portare questi grandi risultati Internazionali a Paternó,la nostra città madre che merita sempre di più.

Ringrazio tutti i miei atleti per le grandi emozioni che mi avete dato in questi due estenuanti giorni di gara,grazie mille dichiara il Maestro Tony Marletta.