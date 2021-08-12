GERMANIA: UN’INFERMIERA È SOSPETTATA DI AVER SOMMINISTRATO MIGLIAIA DI SOLUZIONI SALINE AL POSTO DEI VACCINI

Iniettava soluzione salina invece del vaccino contro il coronavirus. Sotto accusa una infermiera tedesca della Croce Rossa, che nella Frisia, distretto rurale vicino alla costa del Mare del Nord, avre...

Iniettava soluzione salina invece del vaccino contro il coronavirus. Sotto accusa una infermiera tedesca della Croce Rossa, che nella Frisia, distretto rurale vicino alla costa del Mare del Nord, avrebbe iniettato falsi vaccini a migliaia di persone.

Sono 8.600, infatti, le persone che potrebbero essere coinvolte e che sono richiamate dalle autorità locali.

La maggior parte di loro sono anziani o comunque ad alto rischio di contrare il Covid.

"Sono completamente scioccato da questo episodio", ha detto su Facebook Sven Ambrosy, consigliere locale.

Il movente dell'infermiera non è chiaro, anche se su Facebook aveva espresso posizioni critiche rispetto all'efficacia dei vaccini, come ha spiegato la polizia.