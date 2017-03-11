Getta l'erba dalla finestra della classe sotto c'è il poliziotto "anti-lancio"

Nella mattinata di ieri, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria e della Volante del Commissariato Centrale, con l’ausilio di unità del Nucleo Cinofili della Questura di Catania, nell'ambito di...

Nella mattinata di ieri, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria e della Volante del Commissariato Centrale, con l’ausilio di unità del Nucleo Cinofili della Questura di Catania, nell'ambito di una pianificata attività volta ad infrenare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno degli istituti scolastici cittadini, ha effettuato un controllo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “G.B. Vaccarini” sito in via orchidea.

Nel corso dell’ispezione è stata sequestrata sostanza stupefacente del tipo “marijuana” del peso complessivo di grammi 2, della quale un giovane allievo aveva tentato di disfarsi lanciandola dalla finestra della scuola appena avvedutosi della presenza della Polizia.

Il gesto veniva però notato da uno degli Agenti che era opportunamente rimasto all'esterno del plesso per vigilare proprio su eventuali “lanci”.

Il responsabile, subito individuato, è stato segnalato alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.