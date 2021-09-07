GIADA STABILE DI CATANIA È LA NUOVA MISS REGINETTA D’ITALIA

"E' un'emozione fortissima, non riesco a crederci e' indescrivibile quello che sto provando in questo momento... sono felicissima non me l'aspettavo proprio!".Cosi' tra le lacrime di gioia al momento...

Cosi' tra le lacrime di gioia al momento dell'incoronazione, Giada Stabile, la 15enne di Catania, altezza 1,75, lunghi capelli biondi, brillanti occhi verdi e un sorriso splendente, che con la sua raffinata bellezza, a colpi di sguardi e sfilate, ha conquistato la corona di Miss Reginetta d'Italia 2021 sbaragliando tutte le 64 aspiranti al titolo del concorso organizzato da Metaevent all'Ope'ra Beach Club di Riccione e diretto da Alessio Forgetta.

"Celebriamo con successo l'elezione di Giada Stabile - ha dichiarato il patron Forgetta -. E' stata una grande edizione del concorso per l'alto livello delle nuove miss scoperte in tutta Italia, bellissime ragazze, consapevoli e ben determinate a studiare e a lavorare duramente per intraprendere una carriera professionale nel mondo della moda del cinema e della televisione.

E noi siamo ben lieti di offrire un trampolino di lancio per importanti opportunita'" Giada Stabile, studentessa al liceo di Scienze Umane di Catania, con il sogno di fare la modella, e' stata premiata da Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko, ed incoronata da Elisa Crocchianti, Miss Reginetta 2020, che ha passato il titolo consegnandole la prestigiosa Corona firmata Puntocuore.

Accompagnata dai suoi genitori Sonia e Massimo, con un fratello maggiore a casa, Giada ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e ai suoi amici con i quali adora uscire a spasso per la sua amata citta' Catania.

Seconda classificata con la fascia dell'Opera Beach Club e' Flavia Cappelli, romana di 17 anni, studentessa di design al liceo artistico e ballerina di balli caraibici; terza sul podio, con la fascia del Comune di Riccione, Anna Lu Passerini 17 anni di Roma studentessa del liceo classico e pallavolista.

Quarta classificata con la fascia Samsara Beach Katrin Quaratino di Altamura (Ba), studentessa dell'Istituto Tecnico turistico mentre quinta, con la fascia Kronos, e' Nicoletta Pentrelli 20 anni di Toritto (Ba), studentessa dell'Accademia delle Belle Arti.